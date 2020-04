(ANSA) – ROMA, 23 APR – “Distributori e esercenti stanno lavorando insieme a un protocollo che sia credibile, unitario e nazionale sul ritorno al cinema d’estate per evitare preoccupazioni sulla sicurezza e sula salute. Lo presenteremo nei giorni prossimi perché vorremmo ci fossero anche prodotti originali”. Lo ha detto il presidente dell’Anica Francesco Rutelli intervenendo a La vita in diretta.

“Il 9 maggio ci sarà la serata dei David in cui si premieranno i migliori film dell’anno e noi annunceremo cosa succederà con questo progetto che si sta preparando”. La possibilità dei drive-in, di cui ci sono degli esempi in Germania, è per Rutelli solo “simbolica”, perché ci sono altri aspetti da considerare come quello ecologico, “invece le arene sono un’opportunità reale. In spazi molto grandi con prenotazione dei biglietti e distanziamento si può stare all’aperto in una condizione sociale e per garantire la sicurezza”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram