Dalla musica approda al mondo del cinema Giuseppe de Candia, giovane cantautore pugliese, che ha deciso

di vestire i panni di regista e attore nel suo primo progetto cinematografico, dal titolo “Scrivimi per

sbaglio”.



Sebbene non ami definirsi regista, de Candia dichiara che l’ispirazione per il suo progetto cinematografico

arriva dalla musica e dai suoi videoclip:

“Ho sempre scritto le sceneggiature dei miei video musicali e recentemente avevo iniziato ad anticiparli con

dei piccoli sketch.

Volevo esplorare il mondo della recitazione, e mi è piaciuto molto; quindi, ho voluto provare a lanciarmi in

questo nuovo progetto. Amo raccontare storie e questa è una storia di amore, inclusività ed errori.”

Il cantautore, dopo aver rilasciato diversi singoli e aver ottenuto interessanti risultati su YouTube e le altre

piattaforme di streaming musicale, ha deciso di esplorare l’universo cinematografico affiancato da una

grande squadra tecnica.

Dietro le quinte il team di tecnici di Equipo e in scena con lui tre giovani attori emergenti: Paola Sinisi, Luca

Costantino e Michelangelo Camero.

Sulla trama ancora poche informazioni, de Candia ha dichiarato solo che si tratta di una commedia tra il

romantico e il riflessivo, con svolte dolceamare che stuzzicano l’immaginazione dello spettatore.

La data di uscita è prevista per il 2022, sarà disponibile prossimamente sulle piattaforme di streaming.