(ANSA) – NEW YORK, 03 APR – ‘Top Gun: Maverick’ si unisce alla lista dei film rinviati a causa del coronavirus. Il sequel di Top Gun (1986) era previsto infatti nelle sale cinematografiche il prossimo 24 giugno, bisognerà invece attendere il 23 dicembre.

Nel sequel Tom Cruise torna nei panni del pilota di caccia Pete Maverick. Tra gli altri attori protagonisti Miles Teller, Jennifer Connelly, Val Kilmer e Jon Hamm. In attesa dell’uscita del film la Paramount in collaborazione con Zoom offre tre sfondi a tema per chi usa l’app per fare video chiamate. (ANSA)

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram