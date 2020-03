(ANSA) – NEW YORK, 31 MAR – Ghostbusters: Afterlife e Morbius non saranno nelle sale cinematografiche la prossima estate.

Anche la Sony ferma le sue uscite a causa del coronavirus e rimanda di un anno alcune delle sue produzioni più attese. Tra queste appunto il nuovo film basato sull’adattamento dei fumetti Marvel ‘Morbius’ di Jared Leto e ‘Ghostbusters: Afterlife’ di Jason Reitman che segue di trent’anni ‘Ghostbusters II’. Stessa sorte anche per un film sulla seconda guerra mondiale, ‘Greyhound’, l’adattamento cinematografico del romanzo del 1955 ‘The Good Shepherd’ scritto da Cecil Scott Forester e con protagonista Tom Hanks. Slitta anche Peter Rabbit 2 e Uncharted, adattamento da un video game, con protagonista Tom Holland.

In controtendenza, la Sony ha invece deciso di anticipare ‘Fatherhood’ con Kevin Hart, uscirà quindi in ottobre invece come previsto il prossimo gennaio. (ANSA).



