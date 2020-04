(ANSA) – ROMA, 01 APR – Alessandro Cattelan, nell’appuntamento del 31 marzo con Epcc Alive, ha videochiamato il premio Oscar© Paolo Sorrentino. Tra le altre cose, i due hanno parlato delle potentissime immagini di Papa Francesco in preghiera in una Piazza San Pietro deserta. Il regista di “The Young Pope” e “The New Pope” ha definito quel momento, che è già storia, “un’iniezione di fiducia in quelli che fanno il mio mestiere, che molto spesso si sentono inutili: la forza dell’immagine può cambiare le cose”. (ANSA).



