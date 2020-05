(ANSA) – ROMA, 28 MAG – S’intitola come la hit dell’estate, Sotto il sole di Riccione, con le musiche di Tommaso Paradiso, il film omonimo originale Netflix in associazione con Mediaset, prodotto da Lucky Red e realizzato da New International, sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 1 luglio. Il film nasce da un soggetto di Enrico Vanzina ed è stato scritto dallo stesso Vanzina insieme a Caterina Salvadori e Ciro Zecca, mentre alla regia ci sono due registi esordienti, gli YouNuts! (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo), classe 1986, già noti nell’industria musicale italiana con collaborazioni con Jovanotti, Mengoni, Salmo, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Giorgia.

Al ritmo delle canzoni dei TheGiornalisti il film racconta le avventure indimenticabili di un’estate balneare sulla riviera romagnola, speriamo di buon auspicio per la complicata stagione alle porte. Nel cast oltre ai giovani ci sono Andrea Roncato e Isabella Ferrari (chiaro il rimando ai mitici esordi con Sapore di Mare del compianto Carlo Vanzina).

Ciro (Cristiano Caccamo) arriva dal sud e sogna di diventare un cantante, tenta un provino ma qualcosa va storto. Diventa un fascinoso bagnino. Marco (Saul Nanni) è da sempre innamorato di Guenda (Fotinì Peluso), ma non ha mai trovato il coraggio di dichiararsi. In suo aiuto arriverà Gualtiero (Andrea Roncato), playboy e bagnino a riposo, deciso a condividere i suoi segreti con un ragazzo a cui sembra manchi decisamente l’audacia.

Vincenzo (Lorenzo Zurzolo) è un ragazzo non vedente che viaggia con sua madre (Isabella Ferrari), una donna apprensiva e molto protettiva. Quest’anno però Vincenzo ha deciso di lasciare la mamma sotto l’ombrellone e farsi degli amici: incontra così Furio (Davide Calgaro) e il suo gruppo, ognuno diverso dall’altro ma uniti da una grande amicizia. (ANSA).



