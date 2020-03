(ANSA) – NEW YORK, 23 MAR – Tom Hanks e la moglie Rita Wilson si sentono meglio due settimane dopo aver accusato i primi sintomi del coronavirus. Lo ha annunciato l’attore dal suo account su Twitter.

“A due settimane dai primi sintomi ci sentiamo meglio”, ha scritto la star di “Salvate Soldato Ryan”: “Stare a casa funziona così: non contagi nessuno, non vieni contagiato. Buon senso, no? Ci vorrà un po’, ma se ci prendiamo cura l’uno dell’altro, se aiutiamo come possiamo e diamo qualche conforto….questo, anche questo, passerà. Ci riusciremo.

Hanks”.

Tom e Rita sono in isolamento in una casa del Queensland dopo qualche giorno in ospedale. Gli Hanks sono stati la prima coppia celebre di Hollywood ad essere stata contagiata dal Covid-19.

(ANSA).



