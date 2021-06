Roma, in questi giorni, sembra essersi fermata: il set di Mirko Alivernini ha ricordato ai romani i tempi trascorsi e l’attesa per la sua uscita, nel mese di ottobre, è tanta.

Molti sono gli aneddoti in grado di ricordare quel cinema, tanto amato dal pubblico, ma in questo caso anche i “cognomi” raccontano una storia: la famiglia Lechner ha, infatti, sposato l’idea di Alivernini fin da subito e Federica, nipote dell’attore scomparso “Bombolo”, ricopre nel progetto il ruolo di aiuto – regia.

Una nota speciale è rappresentata da Massimo Vanni che interpreterà il questore in una partecipazione amichevole in onore dell’amico scomparso Tomas Milian .

“Erano anni che volevo fare questo omaggio. Oggi ci sono riuscito grazie a una città che non ha mai dimenticato quei punti di riferimento importanti del nostro cinema. Questo è un film nato per il popolo e che vive attraverso il popolo” – afferma il regista.

Nel cammino di Roma , in una passeggiata estiva, potrà capitare di incontrare Tomas Milian e Bombolo: non strabuzzate gli occhi perché è tutto vero!

Si continua a girare in una Roma calda e assolata, assaporando la bellezza antica della Capitale.

Tutta Roma si ferma per il set di Alivernini

