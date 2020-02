(ANSA) – FIRENZE, 08 FEB – Una giornata di eventi e spettacoli per celebrare Franco Zeffirelli nel giorno dell’anniversario della sua nascita. L’appuntamento è organizzato il 12 febbraio dalla Fondazione Zeffirelli e prevede un programma di iniziative con la partecipazione, tra gli altri, del rettore dell’Università di Firenze Luigi Dei e del direttore del conservatorio Cherubini di Firenze Paolo Zampini che saranno protagonisti di una lettura in musica dell’Inferno dantesco. Per l’intera giornata i residenti dell’area metropolitana fiorentina potranno accedere gratuitamente al Museo dedicato a Zeffirelli.

Previsto anche un momento musicale. Lo stesso giorno la famiglia del Maestro parteciperà alle 16,30 alla messa commemorativa, celebrata da padre Bernardo nella basilica di San Miniato al Monte. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram