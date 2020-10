(ANSA) – NAPOLI, 29 OTT – Hanno chiesto 5mila euro a una

donna per consentirle di continuare a vivere con il figlio

minorenne in un alloggio popolare del quartiere Ponticelli di

Napoli ma la vittima non poteva pagare il “pizzo” ed è stata

costretta a scappare per evitare ritorsioni: i carabinieri e

Squadra Mobile della Questura di Napoli, coordinati dalla DDA,

hanno sottoposto a fermo Umberto De Luca Bossa, ritenuto il

reggente dell’omonimo clan (figlio di Antonio, detto “Tonin o’

sicc”, detenuto in regime di 41/bis e fondatore della cosca) ed

altre due persone ritenute affiliate alla

stessa organizzazionecamorristica: Roberto Boccardi e Mario Sorrentino. I reatiipotizzati dagli inquirenti sono di estorsione aggravata dalmetodo mafioso.Un secondo provvedimento di fermo è stato eseguito daicarabinieri di Torre del Greco (Napoli) e dal commissariato diCercola, nel Vesuviano, per una tentata estorsione aggravata cheriguarda quattro persone ritenute appartenenti allo stesso clan:si tratta di Giuseppe De Luca Bossa (fratellastro del fondatoreAntonio “Tonin o’ sicc”), Eugenio Bonito, Domenico Amitrano eCarmine Fico che, secondi gli inquirenti, avrebbero chiesto unpizzo da 50mila euro al titolare di una concessionaria di autogià vittima dell’esplosione di un ordigno, lo scorso 9settembre, che gli ha procurato ingenti danni. (ANSA).

Fonte Ansa.it

