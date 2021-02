(ANSA) – ROMA, 14 FEB – Il 16 febbraio 1943 si consumò un

Grecia, nel villaggio di Domenikon, uno dei peggiori eccidi

compiuti dalle forze italiane di occupazione: almeno 140 civili

furono trucidati come (illegittima) rappresaglia per

l’uccisione, in una imboscata partigiana, di nove camicie nere:

dopo 78 anni nessuno ha mai pagato per quella strage, oggetto di

più inchieste, l’ultima delle quali archiviata recentemente, e i



