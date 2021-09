(ANSA) – MILANO, 11 SET – Sono tornati a protestare a Milano,

verso sera, i no green pass: sono comparsi in piazza Duomo,

dalle 18, e si sono poi spostati in corteo verso piazza della

Scala. ‘No green pass’ e ‘Umani non sorci’ sono due degli

striscioni che hanno aperto la manifestazione, molto

partecipata, fra slogan come ‘Siamo il popolo’, ‘Giù le mani dai

bambini’, ‘Milano non si piega’ e insulti verso il premier Mario

Draghi e il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala.

“Questo è il popolo civile che scende per le strade per

difendere i diritti costituzionali”, hanno spiegano invitando a

una nuova manifestazione sabato prossimo in piazza Duomo “con

due presidenti di Cassazione”.

Fra i presenti anche anche il senatore Gianluigi Paragone,

candidato sindaco di Italexit: “E’ la prima volta che vengo a

Milano ma la fame di diritti è la stessa di altre città”, ha

detto. “Oggi è l’11 settembre e quelle libertà sono minacciate

dall’ipocrisia sul green pass” ha aggiunto assicurando la

mancanza di momenti di tensioni. “Sono qua dall’inizio e il

99,9% di questa gente è composta”, ha aggiunto. Al corteo ha

partecipato anche Marco Mantovani, esponente di estrema destra

che alle scorse comunali era candidato sindaco di Forza Nuova.

(ANSA).



Fonte Ansa.it