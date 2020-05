(ANSA) – PARIGI, 31 MAG – Riapre oggi a Parigi, dopo oltre un anno, il sagrato di Notre-Dame, che era stato chiuso per disposizione delle autorità dopo l’incendio della cattedrale. Lo ha annunciato la diocesi insieme con il Comune e l’organismo che sovrintende ai lavori di rifacimento.

Sul sagrato e nella rue du Parvis, in seguito all’incendio del 15 aprile 2019, era stato registrato “un inquinamento da piombo che ha reso necessario chiudere immediatamente la zona”, hanno ricordato le tre istituzioni in un comunicato. Ma dopo “il parere favorevole” dell’Agenzia regionale della Salute dell’Ile-de-France, giunto venerdì scorso, il prefetto di Parigi ha autorizzato la riapertura sia del sagrato, sia della strada.

Per precauzione, saranno effettuati in entrambi i siti prelievi e pulizie regolari. La riapertura avverrà nel pomeriggio alla presenza dell’arcivescovo di Parigi, mons. Michel Aupetit, della sindaca Anne Hidalgo, e del generale Jean-Louis Georgelin, che dirige la società pubblica di Notre-Dame.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram