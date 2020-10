(ANSA) – TERNI, 26 OTT – Sono 31 le violazioni accertate a

Terni, nel corso del fine settimana, per il mancato uso della

mascherina durante i controlli interforze svolti da polizia,

carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Pattugliato il

centro cittadino, con maggiore attenzione nei confronti delle

zone della movida e delle aree frequentate dai giovani, come

largo Ottaviani.

Tra le 31 persone sanzionate – riferisce la polizia -, 12

sono risultate minorenni e per questo motivo i genitori verranno

convocati in questura per la contestazione del mancato uso del

dispositivo di protezione individuale. Due

Advertisements

rivenditori di viaRoma, inoltre, sono stati sanzionati per aver venduto bevande inbottiglie di vetro dopo le 18.In totale, nel corso degli accertamenti, sono stateidentificate 143 persone e controllati 11 esercizi pubblici.Le violazioni sono state accertate anche tramite il sistemadi videosorveglianza cittadino, remotizzato presso la salaoperativa della questura. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram