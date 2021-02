(ANSA) – MILANO, 03 FEB – “È in corso di valutazione presso

l’Ospedale di Varese dell’Asst Sette Laghi il primo caso di

variante sudafricana di Sars-Cov-2, ad oggi, osservato in

Italia”: è quanto si legge in un comunicato dell’azienda

sanitaria di Varese. La variante sudafricana è stata riscontrata

in un uomo rientrato nei giorni scorsi da un paese africano

all’aeroporto di Malpensa, risultato positivo ad un tampone



Advertisements