(ANSA) – CASERTA, 29 AGO – Un giovane di 18 anni, Gennaro

Leone, è morto nella notte all’ospedale di Caserta dopo essere

stato accoltellato a una gamba da un coetaneo durante una lite.

L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte nel pieno

centro di Caserta in piazza Correra, ma la vittima è morta tre

ore dopo in ospedale per arresto cardiocircolatorio provocato

dalla perdita eccessiva di sangue.

I carabinieri della Compagnia di Caserta, guidati dal

capitano Pietro Tribuzio, hanno individuato l’aggressore, un

coetaneo di Leone che a breve potrebbe essere fermato su

disposizione dell’autorità giudiziaria. (ANSA).



Fonte Ansa.it