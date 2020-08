(ANSA) – CALTAGIRONE (CATANIA), 18 AGO – Si è tolto la vita

nel carcere di Caltagirone, dove era detenuto dal 13 agosto

scorso, Giuseppe Randazzo, il ceramista di 50 anni arrestato

dalla Polizia per l’uccisione della moglie 46enne Catya Di

Stefano, dalla quale si stava separando. L’uomo si è impiccato

nella sua cella. Proprio ieri il gip di Caltagirone aveva

convalidato il suo arresto ed emesso nei suoi confronti

un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sulla morte

dell’uomo ha aperto un’inchiesta la Procura di Caltagirone.

L’uomo era accusato di avere ucciso, al culmine di una lite,

la moglie davanti la porta d’ingresso dell’abitazione della

donna. La vittima aveva avviato le pratiche per la richiesta

della separazione. Il marito voleva riallacciare la relazione ma

la moglie era determinata ad andare avanti. Il pomeriggio di

cinque giorni fa Randazzo era andato ad attenderla davanti casa

per l’ennesimo tentativo di riappacificazione. Ne è nato,

invece, un violento alterco, finito in tragedia.



Fonte Ansa.it

