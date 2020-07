(ANSA) – ROMA, 06 LUG – Si è spento all’alba in una clinica romana il premio Oscar Ennio Morricone, 92 anni. L’autore di tante colonne sonore del cinema italiano e internazionale da Per un pugno di dollari a C’era una volta il West, da Nuovo Cinema Paradiso a Mission, era caduto qualche giorno fa rompendosi un femore. I funerali, annuncia la famiglia si terranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”. Il suo legale e grande amico Giorgio Assumma sottolinea che il maestro “ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità. Ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli e’ stato accanto fino all’estremo respiro ha ringraziato i figli e i nipoti per l’amore e la cura che gli hanno donato, ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività” (ANSA).



