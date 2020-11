(ANSA) – BOLOGNA, 25 NOV – La Corte di assise di appello di

Bologna ha confermato la condanna a 30 anni per Nicolino

Sarcone, uomo ritenuto al vertice della ‘Ndrangheta emiliana

finita al centro delle inchieste ‘Aemilia’ e giudicato in

abbreviato per gli omicidi di Nicola Vasapollo e Giuseppe

Ruggiero, commessi il 21 settembre e il 22 ottobre 1992,

rispettivamente a Reggio Emilia e Brescello. La conferma

Advertisements

dellapena è stata chiesta dal sostituto procuratore generale LuciaMusti. Si tratta di un processo su un ‘cold case’ che a ottobre 2017ha portato ad arresti dopo un’indagine coordinata dalla Dda. Ainizio ottobre a Reggio Emilia si è concluso il processo per chiha scelto il rito ordinario, con la condanna all’ergastolo delboss Nicolino Grande Aracri, per l’omicidio Ruggiero, el’assoluzione di altri tre imputati. Per gli inquirenti i duedelitti devono essere collocati in una guerra di mafia: da unaparte le famiglie Dragone, Grande Aracri, Ciampà e Arena,dall’altra gli ‘scissionisti’ Vasapollo e Ruggiero.Come ricordato da Musti in aula, Sarcone era uno dei killernell’omicidio Vasapollo, mentre per Ruggiero “ha fornito ilproprio contributo nella piena consapevolezza dell’agire deisuoi complici, reperendo in Calabria e portando in Emilia le tredivise militari che sarebbero state indossate durante l’azioneomicidiaria”. Musti ha definito i due delitti “omicidi di mafia,commessi nella nostra regione quando ancora non esisteva unasocietà civile sensibile al fenomeno, e si riteneva che quegliomicidi fossero di minimo interesse sociale perché ‘tanto siammazzano tra di loro'”. E ha ricordato come “ben due sentenzein giudicato ci vengono a raccontare che Sarcone è mafioso”.Sarcone, collegato in video da Rebibbia, è difeso dagli avvocatiCarmine Curatolo e Sabrina Mannarino. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram