Affidi illeciti, Gambarini (Cambiamo!): “Finalmente si potrà appurare la verità. Necessario ripensare la gestione degli affidi”

BOLOGNA, 23 giu. – “Ventiquattro richieste di rinvio a giudizio fatte dalla procura di Reggio Emilia nell’ambito dell’inchiesta Angeli e Demoni sugli affidi illeciti in Val d’Enza, che coinvolge tra gli altri la dirigente dei servizi sociali della Val d’Enza Anghinolfi e il sindaco Pd di Bibbiano Carletti.

I pezzi del puzzle iniziano a comporsi e finalmente sarà un giudice terzo a decidere che strada seguire e a fare chiarezza su quanto accaduto. Il processo che eventualmente ne scaturirà stabilirà se esiste o meno un sistema Bibbiano. Si deve andare fino in fondo perchè i bambini e le loro famiglie devono avere giustizia.

In questi mesi abbiamo sentito il Pd sminuire quanto contestato dalla procura, ora finalmente si potrà appurare la verità e chi ha sbagliato pagherà. A livello politico ed etico è necessario ripensare tutto il sistema di gestione degli affidi costruito in questi anni dalla sinistra. I fatti contestati sono gravissimi: chi amministra non può continuare a fare sempre nello stesso modo come se niente fosse successo”.

Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, responsabile di Cambiamo! per l’Emilia Romagna

