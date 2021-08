Due voli atterrati a Fiumicino nelle ultime ore hanno portato a Roma complessivamente 297 afghani. Nella notte uno con 194 persone. Stamane è atterrato l’aereo proveniente dal Kuwait con 103 afghani evacuati ieri grazie a un altro aereo C130J partito da Kabul. Il volo con cui sono stati trasferiti in Italia gli afghani è stato messo a disposizione in Kuwait dalla Onlus “Nove”.

Per tutti loro, sbarcati nel terminal 5 dello scalo romano, decentrato rispetto alle altre aerostazioni passeggeri, scatteranno i controlli sanitari anti-Covid 19; dopodiché verranno trasferiti in pullman in alcune strutture messe a disposizione dal Comando operativo di vertice interforze.

