(ANSA) – BOLOGNA, 22 SET – Tutti i cittadini di Bologna

possono dare un contributo per accogliere i rifugiati afghani in

arrivo nel territorio metropolitano, mettendo a disposizione un

appartamento o una casa. Per farlo, possono contattare via mail

il Servizio protezioni internazionali di Asp Città di Bologna

che gestisce il Sistema di accoglienza e integrazione (Sai)

metropolitano su mandato del Comune e in accordo con le altre

amministrazioni della provincia.

“Di fronte all’arrivo di persone fuggite dalla crisi afghana

– spiega una nota di Asp – il Sai può rispondere ai nuovi

bisogni di accoglienza e supporto, anche ampliando la

disponibilità di case e appartamenti. Tutti i cittadini che lo

desiderano possono collaborare al sistema di accoglienza”.

Il Sai include “la possibilità di vivere diverse esperienze

di vicinanza solidale – spiega una nota – quali accoglienza in

famiglia di giovani, adulti e minori stranieri non accompagnati,

affiancamento e affidamento familiare, tutela volontaria. A

queste attività è dedicato il progetto Vesta” e anche per questo

ci si può candidare liberamente consultando il sito web

progettovesta.com. (ANSA).



Fonte Ansa.it