(ANSA) – CAGLIARI, 21 LUG – I poliziotti della Digos di

Cagliari hanno identificato gli autori del raid, con aggressione

e danneggiamento, ai danni del gazebo che la Lega aveva

allestito ieri sera nella centralissima piazza Garibaldi per la

raccolta firme sulla riforma della giustizia.

Gli investigatori della Questura di Cagliari, coordinati dal

dirigente Antonio Nicolli, hanno denunciato sette persone, sei

uomini e una donna di età compresa tra i 20 e i 60 anni per

danneggiamento, lesioni, violenza privata e attentato contro la

libertà individuale della persona.

I sette, che sono solo i primi denunciati, facevano parte del

gruppo, circa una ventina di persone, di anarchici e antagonisti

che ieri sera intorno alle 20 ha circondato il gazebo della

Lega. I 20 dopo aver urlato attraverso dei megafoni il loro

dissenso verso la campagna della Lega, si sono scagliati contro

il gazebo, aggredendo i militanti, uno di loro ha riportato

lievi escoriazioni, e poi hanno distrutto il gazebo stesso.

Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante e gli

uomini della Digos. Gli specialisti della Sezione Antiterrorismo

della Digos hanno avviato subito le indagini, acquisendo i

diversi filmati amatoriali (girati dai numerosi cittadini

testimoni del fatto) e quelli delle telecamere di sicurezza

presenti nell’area. Le indagini proseguono per individuare tutte

le altre persone coinvolte nel raid. (ANSA).



Fonte Ansa.it