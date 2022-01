Cinque anni di Daspo, con obbligo di firma negli uffici della polizia giudiziaria in occasione delle partite del Sassuolo in campionati, coppe e amichevoli. I provvedimenti sono stati emessi dal questore Giuseppe Ferrari e dal Gip di Reggio Emilia nei confronti di un tifoso 24enne, appartenente agli ultras ‘Clan Curva Sud’ dei neroverdi. I fatti risalgono alla partita della sera 2 ottobre tra Sassuolo e Inter al Mapei Stadium ‘Città del Tricolore’. Al termine il giovane è stato individuato dalla Digos come uno dei partecipanti alle aggressioni di un venditore ambulante di gadget da stadio e di un tifoso interista, intervenuto in sua difesa.

Il 24enne già in passato si era reso protagonista di disordini in occasioni di manifestazioni sportive e nel 2016 aveva avuto un primo Daspo, di un anno, emesso dal questore di Modena. Sono in corso indagini per identificare altri partecipanti alle aggressioni. (ANSA).



Fonte Ansa.it