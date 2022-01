(ANSA) – MILANO, 25 GEN – La Polizia di Stato, coordinata

dalla Procura di Milano, nell’ambito dell’attività investigativa

per identificare i responsabili delle violenze sessuali, rapine

e lesioni avvenute la notte di Capodanno in piazza Duomo a

Milano, sta effettuando ulteriori cinque perquisizioni a Torino.

Si tratta di maggiorenni, tre italiani di origine marocchina e

due marocchini titolari di permesso di soggiorno, di età

compresa tra i 19 e i 24 anni.

Nelle case dei giovani perquisiti – spiega la Polizia -, tre dei

quali indagati per i fatti di Capodanno (nel caso di altri due

si tratta di perquisizioni presso terzi) , sono stati

sequestrati dispositivi elettronici ed indumenti corrispondenti

a quelli indossati la notte del primo gennaio.

Le perquisizioni degli agenti della Squadra Mobile di Milano

vedono il coinvolgimento anche dei poliziotti della Sezione di

PG della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di

Milano, della Squadra Mobile della Questura di Torino e dei

Reparti Prevenzione Crimine Lombardia e Piemonte.

Allo stato, le indagini sono concentrate su cinque episodi

avvenuti la notte di Capodanno e che vedono undici ragazze quali

parte offese. Nei giorni scorsi sono già stati perquisiti tra

Milano e Torino 18 ragazzi di cui 12 risultano indagati. Due

sono stati fermati e si trovano ora in carcere.

Nelle prime perquisizioni le indagini si concentravano su tre

episodi con nove vittime. Nei giorni scorsi altre due ragazze

hanno denunciato altri due distinti casi e sono anche state

sentite dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia

Menegazzo fornendo riscontri utili. (ANSA).



Fonte Ansa.it