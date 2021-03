(di Gioia Giudici) (ANSA) – MILANO, 24 MAR – “Dobbiamo frequentare tanta

bellezza per aprire porte e finestre, nutrire la nostra

sensibilità e, soprattutto, sperimentare quanto sia efficace

farlo insieme agli altri, incuriosendoci di ogni diversità”. E’

uno dei passaggi più belli della lectio “Abitare i luoghi

educativi. Il ruolo dello spazio nell’innovazione didattica”

tenuta dal ‘maestro di Giove’ Franco Lorenzoni, coordinatore

della Casa-laboratorio di Cenci, cui oggi l’Università di

Milano-Bicocca ha conferito la laurea magistrale honoris causa

in Scienze della Formazione Primaria.

“È solo creando e ricreando di continuo comunità anche

provvisorie, infatti, che ci alleniamo – ha aggiunto il maestro

umbro – all’arte del convivere e ci dotiamo dei linguaggi e

degli strumenti necessari per affrontare la vita ed avventurarci

in territori sconosciuti”. Nella sua lectio, Lorenzoni –

nominato tra i componenti del comitato tecnico costituito dal

ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi – ha auspicato che “nel progettare nuove scuole e nel ristrutturare quelle che già

ci sono siano chiamate le migliori energie e intelligenze di

diverse professioni e siano coinvolti in prima persona bambine e

bambini, ragazze e ragazzi perché siano immaginati e realizzati

spazi dell’educare ispirati alla bellezza, alla partecipazione e

all’arte del convivere, partendo dai territori più isolati e

deprivati culturalmente”. Tutto questo anche per affrontare una

sfida “accentuata dall’esperienza tragica di un virus che ha

seminato lutti ed evocato l’ombra di contatti fisici vissuti

come possibile contagio. Diradare quest’ombra riappropriandoci

del nostro corpo e di spazi da condividere è il compito che ci

aspetta nei prossimi mesi e forse anni”.. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram