Tutto pronto per la prima edizione interamente online, in live streaming e on demand, di IF! il Festival della Creatività organizzato e promosso da ADCI – Art Directors Club Italiano e UNA – Aziende della Comunicazione Unite insieme al main partner Google e al golden partner Intesa Sanpaolo, con il patrocinio del Comune di Milano

Alle 9.45 divenerdì 13 novembre, l’opening ufficiale dell’evento con Cristina Tajani, Assessore alle

Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse Umane del Comune di Milano, Paola Marazzini, Director Agency and Strategic Partnerships di Google, Alessandra Lanza e Davide Boscacci del Comitato Organizzatore di IF!2020. Con oltre 80 ospiti confermati e più di 40 partner tra aziende e società leader nel settore della comunicazione, il programma ufficiale dell’evento offre un ricco palinsesto di contenuti tra lecture, talk, interviste e format speciali all’insegna dell’UNDISTANCING (tema dell’evento) con relatori italiani e internazionali che si alterneranno in diretta da BASE Milano e in collegamento da 8 paesi differenti (Stati Uniti,Gran Bretagna, Colombia, Australia, Sud Africa, Romania, Spagna e Italia).

Lecture di apertura “How do we re-fashion the world” di Livia Firth, direttore creativo di Eco-Age e ideatrice dell’evento digitale Green Carpet Fashion Awards insieme a YouTube. Dedicato al rapporto tra moda e ambiente, questo sarà il primo di numerosi contenuti che il Festival della Creatività offrirà in questa edizione 2020 raccontando mondi apparentemente lontani che si stanno alleando per creare nuove stimolanti sinergie. Dal mondo del marketing confermati Fernando Machado (Global CMO Burger King), Fabrizio Paschina (Executive Director Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo) con il critico d’arte Luca Beatrice, Giorgio Santambrogio (AD Gruppo VéGé) e Stefano Marini (AD Gruppo Sanpellegrino/Nestlé Waters), Walter Susini (Senior VP marketing Coca-Cola Europa), Matteo Sarzana (General Manager Deliveroo) e Mauro Porcini (Senior Vice President e Chief Design Officer di PepsiCo a New York). Dal mondo della creatività video gli appuntamenti saranno con Ben Jones (Global Head Unskippable Labs YouTube) e con i creator di YouTube: Favij e Alessia Iacometti (Youtuber canale TheLioner) e Casey Neistat con Luis Sal.

Tre invece gli incontri dedicati a uno dei settori più colpiti dall’emergenza Covid-19: il mondo degli eventi con le testimonianze delle organizzatrici di “Bauli in Piazza” insieme al musicista Saturnino, il progetto culturale di BASE Milano e un focus sulla live communication con Mario Viscardi (CEO Piano B), Jane Reeve (Chief Communication Officer Ferrari) e Salvatore Sagone (Presidente di ADC Group e portavoce del Club degli Eventi e #Italialive).

Dal mondo della cultura, della musica e dello spettacolo, attesi l’attrice Isabella Ferrari con Arianna De Leo (Unicef Italia) e Serena Di Matteo (Head of Body, Skin and Oral Care Henkel), lo scrittore Christian Sarkar (co-autore insieme a Philip Kotler del volume “Brand Activism. Dal purpose all’azione”) e Davide Rossi, violinista e compositore che ha collaborato con star del livello di Coldplay, Jay Z e Alicia Keys, con Francesco Menegat di Operá Music. Molte le presenze dal mondo della creatività e delle agenzie di comunicazione.

A chiusura del Festival, sabato 14 novembre, due appuntamenti molto attesi con il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ospite alle ore 19 di uno dei format più amati dal pubblico di IF!: le “10 Domande Scomode” intervistato da Davide Boscacci (Comitato Organizzatore IF!).

E, a seguire, la premiazione degli ADCI Awards 2020, il più importante riconoscimento che premia la migliore creatività italiana e che quest’anno sarà condotta dall’autore e conduttore radiofonico Carlo Pastore.

Fonte Ansa.it

