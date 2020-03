(ANSA) – ROMA, 26 MAR – Nasce LibridaAsporto, un nuovo servizio a sostegno delle librerie indipendenti e non appartenenti a gruppi editoriali, che vede gli editori a fianco dei librai per combattere la chiusura a causa del coronavirus, con consegna gratuita dei libri a casa.

Oltre trenta gli editori che hanno già contribuito, in continuo aumento, tra i quali: Carocci, DeA Planeta, e/o, Fandango, Fazi, Feltrinelli, Il Castoro, Il Mulino, Il Saggiatore, Iperborea, L’Ippocampo, L’Orma, Marcos y Marcos, Marsilio, Mondadori, Mondadori Electa, Nottetempo, Nutrimenti, Piemme, Quodlibet, Rizzoli, Sellerio, Sem, Sonda, Sonzogno, Sperling & Kupfer, Sur.

Il nuovo servizio è stato lanciato da NW Consulenza e Marketing Editoriale, società di proprietà di Promedi Srl. Contattando l’indirizzo e-mail libridaasporto@ennew.it, le librerie indipendenti in possesso di regolare licenza di vendita per corrispondenza potranno aderire al progetto e richiedere a NW la consegna dei libri al cliente. NW metterà loro a disposizione corrieri che preleveranno e consegneranno dietro indicazioni delle librerie stesse. I libri saranno consegnati senza spese di trasporto per le librerie e per il cliente, poiché “l’iniziativa sarà sostenuta economicamente dagli editori tramite una raccolta fondi, e sarà garantito fino a esaurimento dei fondi raccolti. Il sostegno degli editori permetterà ai librai di mantenere il ‘filo virtuoso’ con i loro lettori che in seguito, a emergenza rientrata, torneranno a frequentare i loro banchi” spiega una nota.

“Siamo convinti che questa iniziativa sia di forte utilità, oltreché un servizio nuovo ed efficace, soprattutto di stimolo a confermare la presenza della libreria sul proprio territorio e a consolidare il rapporto tra editore e libraio. Crediamo che non ci si debba fermare: vogliamo creare con le librerie e con gli editori una concreta e vera comunità a sostegno della lettura e del libro” dice Enrico Quaglia, direttore generale di NW.

L’elenco delle librerie aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito http://www.libridaasporto.it/elencolibrerie.html Per informazioni e adesioni: libridaasporto@ennew.it www.libridaasporto.it (ANSA).



