(ANSA) – TREVISO, 29 AGO – Tampone con esito negativo al

Covid per Alessandro Benetton dopo la partecipazione al pic-nic

a Cortina la scorsa settimana dove uno degli ospiti, un 26enne

romano, era poi risultato positivo al virus. Lo scrive lo stesso

Benetton , presidente della Fondazione Cortina 2021, in un post

su Instagram, corredato di foto assieme al prof. Roberto Rigoli,

primario di microbiologia a Treviso, dove ha effettuato il test.

“Per non rendere vano il sacrificio di persone come lui – dice

Benetton – continuiamo a essere prudenti e a seguire le norme e

le misure indicate”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

