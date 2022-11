Alessia Piperno è rientrata nella propria abitazione a Roma, nel quartiere Colli Albani. La ragazza ha varcato il portone abbracciata al padre, senza fare dichiarazioni ai giornalisti che l’attendevano sotto casa. Indossava un piumino blu ed un berretto. “Sono stati 45 giorni duri, poi questa mattina la sorpresa. Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone, è stato difficile ma non sono stata maltrattata”. Queste le parole che Alessia Piperno ha detto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri che l’ha accolta all’aeroporto di Ciampino. Ad attendere Alessia nella sala arrivi dell’aeroporto di Ciampino c’erano i genitori Alberto e Manuela e il fratello David. Quando l’hanno potuta finalmente riabbracciare dopo oltre un mese di angoscia, ci sono stati momenti di forte commozione, con la trentenne che era visibilmente emozionata e sorridente. In pantaloni e felpa, Alessia è sembrata a chi l’ha vista in buona salute e apparentemente non provata.

Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Alessia Piperno è già in volo dall’Iran e atterrerà nelle prossime ore all’aeroporto di Ciampino a Roma. Sarà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, ad accogliere all’aeroporto di Ciampino a Roma Alessia Piperno, già in volo per il rientro dall’Iran.

“Sto bene, sono emozionata e commossa”. E’ quanto avrebbe detto, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, Alessia Piperno parlando al telefono con i genitori una volta sull’aereo che dall’Iran la sta riportando in Italia. La ragazza, sempre secondo quanto è stato possibile ricostruire, sarebbe stata consegnata ai funzionari dell’ambasciata italiana a Teheran direttamente in aeroporto. Una volta sull’aereo, la prima cosa che ha fatto è stato chiamare i genitori in Italia.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha informato personalmente, nel corso di una telefonata, i genitori di Alessia Piperno del rilascio della ragazza. “Dopo un intenso lavoro diplomatico, oggi la nostra connazionale Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane…continua su