(ANSA) – ROMA, 06 GIU – L’avvio della fase di costruzione della newco per la nuova Alitalia “è imminente”. Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli in un’intervista all’ANSA, precisando che poi, essendo una società pubblica “c’è un percorso previsto dal dl Rilancio che avverrà secondo le previsione di legge”, che sono 40-50 giorni di procedura. Sul management, ha precisato la ministra, “stiamo lavorando e decideremo insieme molto a breve”.

“Terremo il più possibile unita l’azienda e le dimensioni dell’azienda determinano un fabbisogno di risorse umane molto importante e quindi l’indicazione” che il Governo darà alla newco per la nuova Alitalia “è che la valorizzazione il più possibile delle risorse umane”, ha detto ancora De Micheli, precisando che la compagnia avrà “oltre 100 aerei” e le risorse umane saranno proporzionate a questa dimensione. La newco, ha precisato, “sarà proprietaria degli asset e non affittuaria”. (ANSA).



