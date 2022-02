“La peste suina africana non è ancora

arrivata in Friuli Venezia Giulia, ma con i primi casi

riscontrati in alcuni cinghiali selvatici in Piemonte e Liguria,

la preoccupazione tra gli addetti ai lavori che questa letale

pandemia possa raggiungere anche gli allevamenti di maiali della

nostra regione è altissima”.

Lo afferma in una nota il capogruppo dei Cittadini in Consiglio

regionale, Tiziano Centis, annunciando la presentazione di

un’apposita interrogazione: “Ho chiesto alla Giunta regionale

quali azioni intenda intraprendere, tramite i servizi veterinari

delle Aziende sanitarie, per tutelare il comparto ed evitare la

propagazione del virus”.

“Da giorni, negli allevamenti, si è alzato il livello di guardia.

I lavoratori, prima di entrare negli impianti, sono costretti a

bardarsi. È vietato l’ingresso di persone non addette ai lavori e

chiunque entri – fa sapere Centis – deve seguire le pratiche di

sanificazione, in particolare delle calzature. In Fvg ci sono un

centinaio di allevamenti concentrati in particolare nei territori

di Pordenone e Udine, con oltre duecentomila capi allevati. Le

carni suine rappresentano quasi il 9% dell’intera produzione di

carni del territoiro, ma considerando l’intera filiera suinicola,

dagli allevamenti ai macelli, fino ai prosciuttifici (sono circa

400mila le cosce che i nostri allevamenti forniscono annualmente

al distretto di San Daniele), si parla di un fatturato annuo che

supera di gran lunga i 350 milioni di euro”.

“Di fronte a tali numeri non si può certo farsi trovare

impreparati e se sarà necessario – conclude l’esponente dei

civici – la Regione dovrà essere pronta anche a garantire un

sostegno concreto a un comparto che rappresenta una delle nostre

eccellenze”.