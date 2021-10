Può un robot provare empatia e capire cosa provano gli esseri umani? Il dialogo tra etica e tecnologia che si terrà domenica 10 ottobre al Centro Congressi le Benedettine di Pisa per la nuova edizione dell’Internet Festival, affronterà i quesiti sull’interazione umano- macchina. All’incontro sarà presentata al pubblico Abel, una macchina dalle sembianze umane simile a un adolescente, ma senza un genere definito. Abel è una forma di vita artificiale in grado di comprendere le emozioni degli esseri umani che nasce da un’esperienza del Centro di Ricerca E. Piaggio dell’Università di Pisa in collaborazione con la Biomimics di Londra, i laboratori dove sono stati creati alcuni degli alieni di Star Wars.

«L’androide bambino dalle fattezze umane è capace di reagire alle emozioni — dice GianLuigi Ferrari, coordinatore del comitato scientifico IF2021-. Segue una linea di ricerca che vuole progettare dei robot o per meglio dire dei sistemi digitali, che riescano a interagire con gli esseri umani in un contesto ibrido, reale e digitale, per aiutarli in vari aspetti della vita quotidiana. Il robot che lo ha preceduto si chiamava Face, un robot “espressivo” utilizzato per interagire con i ragazzi autistici. Da quell’esperienza nasce Abel, che può interagire, per esempio, con pazienti affetti da Alzheimer, per scandagliare reazioni e comportamenti, e capire quali possano essere le migliori risposte».

L’interazione tra assistente digitale e paziente è possibile grazie a due settori della ricerca che hanno unito le forze, la biorobotica e l’affective computing, che grazie all’intelligenza artificiale studia il modo di realizzare macchine che riescano a riconoscere e a esprimere emozioni. « Un esempio significativo dell’interazione tra l’uomo e gli esseri digitali o AF, Artificial Friend, è descritto molto bene dal punto di vista narrativo nel bel libro “Klara e il sole” del premio Nobel per la letteratura Kazuo Ishiguro, dove una macchina dalle sembianze umane, B2, accompagna un’adolescente nel percorso di vita. Non siamo ancora a questo punto, ma la ricerca va in quella direzione».

In un futuro non lontano, gli strumenti di vita artificiale saranno immersi nella nostra quotidianità, adotteranno comportamenti intelligenti e saranno autonomi nell’ambiente. Non a caso la parola chiave di questa edizione dell’Internet Festival è phygital. «Il mondo sarà ibrido, vedrà la collaborazione tra umani e strumenti digitali. Certo ci saranno anche robot che aiuteranno nelle attività pesanti, ma la linea di ricerca mette insieme l’informatica, la robotica e le neuroscienze che portano a cercare di comprendere come funzionano gli esseri umani. Andremo verso attività di ricerca multisettoriali. Non deve spaventare se un domani i “ robot” si muoveranno in mezzo a noi. Andiamo verso un mondo dove la digitalizzazione e gli strumenti digitali saranno pervasivi e non neutri e questo cambierà il nostro mondo di essere».

L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale ( AI) è basato sulla machine learning, o apprendimento automatico, per “imparare” quali comportamenti adottare in determinate situazioni. Se i dati forniti sono intrisi di pregiudizi, anche i sistemi di intelligenza artificiale lo saranno, per questo nella progettazione entra in gioco l’etica. « Bisogna allenare i sistemi di intelligenza artificiale su dati che non abbiano al loro interno dei pregiudizi, per questo vanno progettati eticamente. Il progetto dei sistemi digitali deve essere etico e governare la crescita e la trasformazione digitale con un modello che metta l’uomo al centro. I robot, se usati in un contesto etico, ci aiuteranno a vivere meglio, in società ecocompatibili dove al centro ci sono le persone».

