(ANSA) – OLBIA, 29 NOV – La perturbazione meteorologica che

ieri ha devastato Bitti e creato disagi in tutto il Nuorese, e

che in nottata era atteso si abbattesse sulla Gallura, ha perso

vigore e ha risparmiato il nord est Sardegna. Questa mattina il

Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Angelo

Borrelli, è atterrato all’aeroporto di Olbia e prima di

raggiungere Bitti, ha tenuto un vertice

Advertisements

con il sindaco di Olbia,Settimo Nizzi, e con il sub commissario zona omogeneaOlbia-Tempio, Pietro Carzedda.“Abbiamo fatto il punto della situazione e sembrerebbe che laperturbazione stia lasciando la Gallura. Le ultime informazioniraccolte segnalano un netto miglioramento della situazione.Manteniamo alta l’attenzione in attesa del prossimo bollettinometeo previsto oggi alle ore 14″, spiega il sub commissario diOlbia-Tempio. “Borrelli, con il quale siamo stati in costantecontatto per tutta la giornata di ieri in un tavolo permanentecon la perfetta e i sindaci della Gallura, ha fatto icomplimenti per la perfetta organizzazione che abbiamo messo inpiedi come sistema di prevenzione e controllo dell’allertameteo. Le criticità si sono limitate a un paio di strade chiuseper allagamenti o smottamenti, su cui siamo intervenutiimmediatamente limitando al minimo i disagi”.In tutta la Gallura – ma anche a Sassari, Alghero e Porto Torres– da ieri sera era scattata l’allerta rossa, dato che ibollettini meteo davano la perturbazione in spostamento su tuttoil nord dell’isola. Sono stati diramati allarmi da tutti isindaci e dalla Prefettura, chiedendo alla popolazione direstare a casa e di non occupare i piani bassi delle abitazioni,perché i rischi di inondazioni erano ritenuti elevati. Chiusiparchi e cimiteri in molte località, una prudenza eun’attenzione che resta alta ancora oggi, anche se le condizionimeteo si sono fatte meno minacciose. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram