(ANSA) – BOLZANO, 08 DIC – A San Paolo di Appiano si è svolta

– anche se in forma ridotta causa Covid – la tradizionale

commemorazione della Lega patriottica sudtirolese (Suedtiroler

Heimatbund) e degli Schuetzen in ricordo di Sepp Kerschbaumer e

dei ‘Freiheitskaempfer’, i “combattenti per la liberta’ “,

autori degli attentati degli anni Sessanta in Alto Adige. Il

vice comandante degli Schuetzen altoatesini Renato des Dorides



