(ANSA) – SANREMO, 08 FEB – Nel festival delle maschere e dei travestimenti, come da scommessa legata agli ascolti, Amadeus entra in scena con la parrucca bionda di Maria De Filippi nella serata finale dell’edizione numero 70 di Sanremo. Ad introdurlo è Fiorello, dopo aver incitato il pubblico, tra i sorrisi ed un pizzico di emozione, a fare un grande applauso per l’amico Amadeus. E’ poi il momento del duo Gli Amarello (Amadeus più Fiorello) nell’interpretazione di ‘Un mondo d’amore’ di Gianni Morandi. (ANSA).



