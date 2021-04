(ANSA) – TRIESTE, 10 APR – A migliaia, le meduse hanno invaso

le acque antistanti Trieste, spingendosi fino ad aree più o meno

affollate, davanti a piazza Unità d’Italia, dove spesso si

allenano canoisti e canottieri, e dove transitano barche a

motore e a vela.

Il fenomeno si manifesta ogni anno ma stavolta il numero

sembra essere davvero enorme con interi tratti di mare

completamente ricoperti da un tappeto di meduse della specie

Rhizostoma pulmo, vale a dire bianche con il bordo blu.

Gli scienziati chiamano il fenomeno ‘bloom’ (e non perché

Joyce e la sua Molly Bloom abbia vissuto a Trieste) e ritengono

che siano tante le cause scatenanti. Una di queste senz’altro è

dovuta alla sovrapesca, come afferma la ricercatrice dell’OGS

(Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale)

Valentina Tirelli. “Meduse e pesci spesso mangiano le stesse

prede, quindi togliendo i pesci togliamo un predatore e le

meduse vengono ad avere a disposizione più cibo; più cibo

significa più capacità di svilupparsi”.

Tirelli ci tiene a precisare che la Rhizostoma pulmo, detta

polmone di mare o dama del mare “è una medusa non

particolarmente pericolosa, presente nel Golfo di Trieste quasi

tutto l’anno. Non è dunque una gran novità ma è eccezionale che

ci siano tanti esemplari”.

Se ne andranno? E quando? “Non sappiamo dirlo, quasi

sicuramente sì perché anche altri anni le abbiamo viste arrivare

e poi andarsene, però dobbiamo anche ricordare che le meduse

sono qui da milioni di anni, sono tra gli organismi marini più

anziani del nostro pianeta. I primi fossili di meduse risalgono

a circa 500 milioni di anni fa quindi loro sono nel loro

ambiente – indica la scienziata – Sono organismi molto

resistenti e molto ben adattati, dovremo abituarci a convivere”.

Intanto, viene segnalata a Grado (Gorizia), località balneare

a pochi chilometri in linea d’aria da Trieste, la presenza di

centinaia di meduse della stessa specie spiaggiate, dunque

morte. Potrebbero essere state spinte dalli correnti. (ANSA).



