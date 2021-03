Un’aggressione omofoba alla stazione di Roma Valle Aurelia. A denunciarla le associazioni Gaynews e Gaynet Roma che su fb postano un video in cui si vede un uomo aggredire due giovani a pugni e calci. La testimonianza di uno dei due giovani, l’attivista Jean Pierre Moreno, viene riportata da Gaynews: “Mentre mi baciavo col mio compagno, abbiamo sentito improvvisamente un uomo urlare dalla banchina di fronte: ‘Che cosa

fate? Non vi vergognate?’. Dopo avergli risposto: ‘Ma a te che ti frega?’ e aver ripreso a baciarmi col mio compagno, il tizio ha attraversato i binari e ci ha raggiunti, colpendo prima all’occhio il mio compagno”.

IL VIDEO

Nella clip si vede l’aggressore che si avvicina ai ragazzi e uno dei due che reagisce domandandogli: “Ma che problema hai? Ma chi sei?”. L’uomo continua a sferrare pugni e calci, dando inizio ad una colluttazione. “Denunciamo con sgomento l’aggressione subita da Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell’associazione, presso la stazione dei treni di Valle Aurelia in Roma, che stiamo seguendo grazie al supporto legale di Rete Lenford – spiega Gaynet Roma – I fatti si sono svolti lo scorso 26 Febbraio intorno alle 21 e sono stati resi noti solo ora per agevolare l’iter legale”.

“Sfortunatamente l’iter con le forze dell’ordine non è stato facile – prosegue il post -. La polizia ha faticato a comprendere il movente omofobo ed è servita una integrazione della denuncia per mettere nero su bianco la richiesta di recuperare i video delle telecamere di sicurezza, che proverebbero la dinamica dei fatti”. Quindi l’auspicio che “si faccia tutto il possibile per l’identificazione dell’aggressore”.

“Solidarietà e vicinanza a Jean Pierre per l’intollerabile aggressione di ValleAurelia. L’impegno del @pdnetwork contro l’ #omofobia e a favore del ddl Zan proseguirà con ancora maggiore determinazione. Basta!”. Lo scrive il segretario del Pd Enrico Letta in un tweet.

“Medioevo a Roma. Massima solidarietà a questi due ragazzi” Lo scrive Alessandro Di Battista su Fb in merito all’aggressione omofoba di Valle Aurelia.



Fonte Ansa.it

