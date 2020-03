Ancora una volta il governo fa centro!COMPLIMENTI!

Ancora una volta il governo fa centro,complimenti, poi c’è qualcuno che dice che solo Conte si sia assunto la responsabilità, ma vorrei capire di cosa quale responsabilita’: una responsabilità politica (e va se e’ quella….. ) o civile ( in questo caso sarebbe seriamente perseguibile (magari sarebbe la prima volta che un membro del governo se l’assumesse per quello che fa, ma purtroppo non credo che questa se l’assume …..)

E che dire poi della conduttrice Barbara Palombelli che ci ” plaude, ma con una nota di gratuito sarcasmo“, dicendo che in Calabria non siamo contagiati perché “stiamo a casa” e gli altri, del nord, invece sono fuori, lasciando intendere, perché più ligi al dovere: COMPLIMENTI.

Forse non ci siamo capiti, che se ci fosse stato chi prendeva le cose sul serio appena uscito il virus non accadeva tutto questo , Conte qualche settimana fa diceva che tutto era sotto controllo, ma nemmeno come l’Europa si è stati in grado di dialogare ma di che cosa parliamo?

Adesso dopo il danno mettono la pezza con le ammende che forse possono servire anche per fare cassa.

In tutto questo ovviamente un vero Plauso va alle forze dell’ordine, in trincea , per appena 1400 euro circa al mese,rischiando la vita così come i medici ed infermieri in tutti gli ospedali ormai allo stremo delle forze.

Noi nel frattempo dobbiamo stare a casa: ma ci volete aiutare dato che abbiamo chiuso le attività, come andiamo avanti con le bollette, le scadenze bancarie, i contributi, l’affitto, la spesa , il mancato reddito, ecc…. ecc…

Ripeto col decretone che avete fatto ci dite ma come si fa accedere, alle 600 euro e quando ce li darete visto che come dite, non bastano per tutti e poi per l’affitto , il famoso 60% che dite sara’ scalato direttamente dalle tasse?

Ci spiegate concretamente cosa significa lo stanziamento dei 25 miliardi a debito cosa comparta e con quali effetti? Non si è stati capaci nemmeno a trovare le mascherine i ventilatori, ma di che cosa stiamo parlando?

La cosa più deprimente anche se legittima e sensata per la nostra salute è che dobbiamo stare a casa, ma chi ci pensa a noi , come facciamo la spesa, ci puo’ spiegare qualcuno in modo chiaro autorevole e concreto come dobbiamo pagare, quanto meno, alla cassa del supermercato per la spesa che acquistiamo per mangiare, visto che non abbiamo più soldi e non ci date ancora i 600euro di Marzo ed Aprile, per gli altri che avete detto che ci darete, è già dietro la porta?

Si continua a sentire solo parole ma niente di concreto se non un aumento di morti e contagiati come nei bollettini di guerra.COMPLIMENTI

Spero che finisca presto questa odissea.Ma poi, quando e se usciremo da questo incubo, come ci risolleveremo dal collasso totale?

Io propongo e chiedo a tutti di essere solidali di richiede che la Bce adotti la misura “dell’elicottero dei soldi” come in America secondo cui la BCE, senza passare da intermediari versa direttamente nei conto correnti bancari soldi a fondo perduto per far fronte ai consumi e spese di prima necessità, così da far ripartire l’economia.

Questa misura non può piacere a banche e governanti ma se va bene a noi cittadini e quindi al popolo, che siano loro, questa volta ad adattarsi piuttosto che farlo sempre noi anche perché la sovranità

è del popolo cosi come la nostra costituzione stabilisce.

Massimo Cananzi

