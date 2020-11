(ANSA) – MILANO, 10 NOV – Si è conclusa l’Operazione

antibracconaggio dei Carabinieri Forestali “Pettirosso”,

coordinata dal Reparto operativo – SOARDA (Sezione Operativa

Antibracconaggio e Reati in Danno agli Animali) del

Raggruppamento Carabinieri CITES con i Gruppi Carabinieri

Forestali di Brescia, Bergamo e Mantova.

Grazie anche alla collaborazione delle associazioni

ambientaliste (CABS, LIPU, Legambiente, WWF e LAC), di

cacciatori e cittadini, sono state 106, sedici delle

quali daidalle Stazioni cc forestali di Brescia, le persone denunciate;sequestrati circa 400 dispositivi di cattura illegale e oltre2000 uccelli, di cui 800 esemplari vivi e 1200 morti, tra cuinumerose specie non cacciabili e specie particolarmente protetteda Convenzioni Internazionali, normativa europea e nazionale,tutti catturati o abbattuti in modo illecito.I reati principali ipotizzati sono: furto aggravato di faunaselvatica in quanto bene indisponibile dello Stato,ricettazione, contraffazione di pubblici sigilli, uso abusivo disigilli destinati a pubblica autenticazione, maltrattamento dianimali, uccisione di animali, detenzione non consentita dispecie protette e particolarmente protette, uccellagione,esercizio della caccia con mezzi non consentiti, porto abusivodi armi. Tra gli strumenti illegali utilizzati dai bracconieritroviamo i richiami elettronici, le reti da uccellagione, legabbie-trappola o, nei casi peggiori, gli archetti e le trappolemetalliche in grado di imprimere gravi sofferenze alla faunalasciata viva ed agonizzante per ore.La campagna, che viene ripetuta ormai da molti anni, primacon il Corpo forestale dello Stato e oggi con l’Arma deiCarabinieri, quest’anno si è svolta, oltre che nella provinciadi Brescia, anche nelle province di Mantova e Bergamo, puntocaldo del bracconaggio italiano con un’alta illegalità venatoriae sono pertanto inserite tra i “Black-spot” nel Piano d’Azionenazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelliselvatici. (ANSA).

Fonte Ansa.it

