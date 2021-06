(ANSA) – CAGLIARI, 01 GIU – Boccata d’ossigeno per la

campagna vaccinale in Sardegna: sono, infatti, arrivate

nell’Isola 79mila dosi di Pfizer che erano attese tra il 2 e il

3 giugno. A queste dosi si aggiungono ulteriori 10mila, sempre

di Pfizer, che già attese per la giornata di oggi e che

rappresentano un anticipo di scorte rispetto ad una consegna

programmata per il 24 giugno. Nei giorni scorsi la Sardegna

aveva sofferto per la carenza di questo siero, il più utilizzato

da quando sono state aperte le adesioni per gli over 40. Ora si

potrà andare più spediti nelle

somministrazioni, in attesa che arrivino ulteriori forniture

dalla struttura commissariale. Anche ieri, infatti, la campagna

vaccinale è andata avanti ad un ritmo ben al di sotto delle

potenzialità degli hub dell’Isola: ieri 11.915 somministrazioni

che portano le inoculazioni complessive a 906.770 su 1.016.700

dosi consegnate, l’89,2% del totale. Ad oggi quasi il 16% della

popolazione sarda risulta vaccinato con due dosi a cui si

aggiunge una piccola parte. di residenti che hanno ricevuto il

siero monodose Janssen. E c’è attesa per la firma l’accordo tra

la Regione e Federfarma per dare il via alle vaccinazioni nelle

farmacie, mentre l’Ats attende da Roma l’ufficializzazione

dell’ampliamento della campagna a tutti, senza fascia d’età. A

Oliena 270 dosi sono state somministrate grazie all’intervento

dei medici e infermieri dell’esercito e a Sant’Antioco sono

900mila le persone che hanno ricevuto almeno una dose

nell’ambito della campagna nazionale per immunizzare le isole

minori entro l’estate.

Nel frattempo resta stabile la curva dei contagi con 36 casi di

positività al Covid-19, mentre si registra un solo decesso. Sono

3.834 i tamponi effettuati con un tasso di positività che scende

allo 0,9%. Cala anche la

pressione negli ospedali. Un focolaio, però, viene registrato ad

Aritzo, nel Nuorese, dove è scattato lo screening di massa dopo

diversi contagi tra gli studenti che hanno portato in pochi

giorni a contare 9 positivi, mentre altri 6 sono in quarantena.

(ANSA).



Fonte Ansa.it