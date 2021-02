(ANSA) – TRIESTE, 10 FEB – Inizia con una forte adesione da

parte degli interessati la campagna vaccinale anti covid per gli

over 80 in Friuli Venezia Giulia. Alle 11 di oggi, primo giorno

utile per prenotare la somministrazione, erano state raccolte

10.859 richieste. Per questa fase delle vaccinazioni, la Regione

stima una possibile platea di 108 mila persone.

Per prenotare l’appuntamento gli over 80 e

Advertisements

i familiari sisono rivolti ai Cup, al call center e alle farmacie abilitate,dove si sono create anche alcune code.In questi giorni è in fase di elaborazione anche il pianovaccinale che coinvolge il personale scolastico e accademico.Alla Scuola internazionale di Studi superiori avanzati ildirettore Stefano Ruffo annuncia che tutto è pronto per dare ilvia alle somministrazioni: “Stiamo aspettando che la Regione cifornisca le modalità relative che metteremo in pratica”.Per quanto riguarda invece i lavoratori delle aziende,Confindustria Fvg assieme ai sindacati ha proposto alvicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, di collaborare pereffettuare le somministrazioni direttamente nelle fabbriche,quando sarà possibile.Oggi in Fvg sono stati registrati 361 nuovi contagi da covid19, di cui 246 da tamponi molecolari (su 6.511 test) e 115 datest rapidi antigenici (su 3.123). I decessi sono 9, a cui siaggiungono 5 morti pregresse. I ricoveri nelle terapie intensivescendono a 65 (ieri 66) e a 481 (ieri 501) quelli negli altrireparti.Dall’inizio della pandemia in Fvg sono risultate positivecomplessivamente 70.876 persone. I morti in totale sono stati2.619. A oggi i totalmente guariti sono 56.219, i clinicamenteguariti 1.719, le persone in isolamento 9.773. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram