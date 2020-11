(ANSA) – TRIESTE, 09 NOV – Oggi in Fvg sono stati rilevati

320 (-184) nuovi contagi su 2.324 tamponi processati – ieri

erano 4.486 – e 5 (-4) decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il

vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le

persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della

pandemia ammontano in tutto a 15.048, di cui 4.594 a Trieste,

5.984 a Udine, 2.709

a Pordenone e 1.579 a Gorizia, alle qualisi aggiungono 182 persone da fuori regione. I casi attuali diinfezione sono 7.929. Salgono a 46 (+1) i pazienti in cura interapia intensiva e a 319 (+18) i ricoverati in altri reparti. Idecessi sono 456, di cui 227 a Trieste, 113 Udine, 104 Pordenonee 12 Gorizia. I totalmente guariti sono 6.663, i clinicamenteguariti 97, in isolamento 7.467.Intanto, 140 amministratori locali chiedono al presidenteFedriga, “di adottare un comportamento più equilibrato e menocondizionato dall’appartenenza partitica”. e di “cessare icontinui attacchi contro ‘nemici’ di comodo, contro Governo osindaci che pongono questioni reali sulla difesa dei territori”.I firmatari chiedono che “non vi siano figli e figliastri tra iterritori. Perché la riforma sanitaria della Giunta Fedriga haannientato i principi di equilibrio territoriale e ora scaricasui sindaci la responsabilità di ciò che non funziona. Lariforma degli Enti locali ha annientato la voce dei territoricreando nuovi enti burocratici”.Riccardi, dopo la videoconferenza con i presidenti degli Ordinidei medici e i vertici delle tre Aziende, ha detto: “Entro unasettimana avremo la bozza dell’accordo con i medici di base, concui, oltre a venir recepiti formalmente i contenuti dell’accordocollettivo nazionale firmato dal ministro Speranza con ilsindacato Fimmg (Federazione medici di medicina generale) perl’attività di tamponamento, verranno affrontati altri duesettori essenziali per affiancare l’opera dei medici di medicinagenerale alle strutture ospedaliere e ai Dipartimenti, insofferenza: l’attività di ‘refertazione’ e l’assistenza aipazienti in isolamento”. Riccardi ha, illustrato la curva delcontagio, in forte ascesa. “Se non fletterà subito, ai 300 postiletto attuali già occupati dovremo riorganizzarne altrettanti”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

