(ANSA) – TRIESTE, 07 DIC – Calano i nuovi contagi, anche in

percentuale rispetto ai tamponi effettuati. Oggi, stando ai dati

trasmessi dalla Regione, in Friuli Venezia Giulia sono stati

rilevati 359 (-343) nuovi contagi (il 9,02 per cento dei 3.981

tamponi eseguiti, ieri era l’11,27% su 6.627 tamponi). Sono

inoltre stati registrati 16 (-4) decessi da Covid-19, in calo, a

cui si aggiungono ulteriori 8 (+1)

morti pregresse inserite oggia sistema e afferenti al periodo che va dal 2 al 5 dicembre.Scendono a 58 (-1) i pazienti in cura in terapia intensivamentre salgono 665 (+13) i ricoverati in altri reparti. Idecessi complessivamente ammontano a 1.059. I totalmente guaritisono 19.428, i clinicamente guariti 470 e le persone inisolamento 14.146.Intanto è stato pubblicato sul sito della Regione il documentoaggiornato con le regole per il rientro dall’estero. Le novitàriguardano soprattutto le disposizioni in vigore dal 10 dicembree quelle nel periodo delle festività natalizie, dal 21 dicembreal 6 gennaio. Lo ha specificato il vicegovernatore Riccardi. Fino al 9 dicembre l’ingresso dai Paesi esteri è consentitosenza limitazioni per tutte le nazioni dell’area Schengen adeccezione di quelle inseriti nell’elenco C (Belgio, Francia,Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Romania) peri quali è necessario sottoporsi al tampone massimo 48 ore primao entro 48 ore dall’ingresso in Italia. Dal 10 dicembre,l’entrata in Italia da tutti i Paesi dell’Ue/Schengen èconsentita solo previa presentazione di tamponeantigenico/molecolare eseguito precedentemente all’ingresso inItalia al massimo entro 48 ore prima dell’entrata. Dal 21dicembre al 6 gennaio ogni ingresso in Italia per motivi non dinecessità sarà seguito da 14 giorni di quarantena.Infine, anche in Fvg, dopo le esperienze fatte in varie partid’Italia, nei comuni di Latisana e Azzano X, sono state adottatesoluzioni per garantire agli ospiti delle residenze sanitarieassistenziali il mantenimento di reti di rapporti sociali edaffettivi, attraverso l’allestimento di spazi in cui ospiti efamigliari possano parlarsi e toccarsi grazie a dispositivi disicurezza, note ‘stanze degli abbracci’. (ANSA).

