(ANSA) – TRIESTE, 28 APR – Il vicegovernatore con delega alla

Salute in Fvg Riccardo Riccardi ha annunciato che “domani

verranno riaperte le prenotazioni per alcune di fasce di

popolazione a cui era stata inibita la vaccinazione. In

particolare potranno sottoporsi all’inoculazione le forze di

polizia, forze armate, uomini della guardia di finanza e vigili

del fuoco, impegnati nel contrasto e contenimento dell’emergenza

Covid-19 o in servizi prioritari di ordine pubblico, di soccorso

o di protezione civile. Oltre a loro potranno sottoporsi a

inoculazione anche chi appartiene alle organizzazioni di

volontariato della protezione civile impegnate in prima linea a

supporto delle attività di contrasto e contenimento

dell’emergenza Covid-19” “L’accelerazione della campagna vaccinale, grazie alle consegne

confermate dal commissario che riguarderanno in particolar modo

il siero prodotto dalla Pfizer”.

Riccardi ha anche reso noto che 229 medici di medicina

generale hanno aderito alla campagna vaccinale anticovid e sono

impegnati nelle somministrazioni a domicilio, in ambulatorio e

in azienda. Il vicegovernatore ha spiegato che saranno chieste “a Roma ulteriori risorse per il personale”. Infine, per quanto

riguarda le vaccinazioni inoculate a categorie definite “Altro”

nel report vaccinale del Ministero della Salute, secondo il

vicepresidente il Fvg è “tra le regioni con la voce ‘altro’ più

limitata: oggi vi rientrano in totale 431 persone in Fvg (349

con pregressa infezione da Sars-Covid, 75 detenuti penitenziari

e 7 di categoria non rilevata)”.

I dati sull’andamento del contagio in Fvg oggi sono da

ritenersi parziali per il numero dei tamponi eseguiti e dei

nuovi positivi a causa di un blocco del sistema informativo

sanitario. Su 4.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 102

nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,37%. Sono

inoltre 587 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono

stati rilevati 10 casi (1,7%). I decessi registrati sono 5 a cui

si somma uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive

restano stabili a 32 mentre si riducono quelli in altri reparti

che risultano essere 264. (ANSA).



