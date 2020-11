(ANSA) – CAGLIARI, 07 NOV – Nuova impennata di contagi in

Sardegna, dove si registrano 425 casi di positività al Covid e

quattro morti (253 in tutto). Salgono così a 11.837 i casi di

positività complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza

nell’isola. Le vittime sono due residenti nella Città

Metropolitana di Cagliari e due nelle province di Nuoro e

Sassari. Oltre 3.400 i test eseguiti in un giorno. Preoccupa



