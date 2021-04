(ANSA) – CAGLIARI, 30 APR – Da lunedì la Sardegna, dopo tre

settimane in rosso, ritorna in zona arancione, ma ancora non è

chiaro se vi resterà una o due settimane. A norma del Dpcm le

ordinanze prevedono la permanenza in una fascia di colore per 14

giorni. Ma, visti gli indicatori, l’assessore della Sanità Mario

Nieddu ha chiesto che il passaggio dalla zona arancione alla

gialla possa essere anticipato già da lunedì 10 maggio.

Infatti, afferma Nieddu, “la Sardegna registra dati da zona

gialla già da due settimane. La prospettiva che si apre ora è

una permanenza di due settimane nella nuova fascia. Abbiamo

aperto un’interlocuzione con il ministero per valutare la

possibilità di ridurre questo periodo a una sola settimana per

passare poi alla zona gialla nel caso in cui l’attuale andamento

epidemiologico fosse confermato. Se così non fosse – prosegue

Nieddu – avremmo il paradosso per cui la Sardegna si troverebbe

a scontare due settimane in zona arancione, avendone già

trascorse due in zona rossa, sempre con dati da zona gialla. I

parametri sono in miglioramento”.

Intanto salgono a 54.507 i casi positivi complessivamente

accertati dall’inizio dell’emergenza nell’isola. Nell’ultimo

aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati

247 nuovi contagi (contro i 207 di ieri). In totale sono stati

eseguiti 1.186.276 tamponi, con un incremento di 3.421 test

rispetto al dato precedente. Il tasso di positività sale al

7,2%.

Si registrano anche tre nuovi decessi (1.384 in tutto), mentre

per quanto riguarda gli ospedali, sono 370 (+5) i pazienti

ricoverati in reparti non intensivi, 49 (+1) quelli in terapia

intensiva.

Sul fronte dei vaccini, è stato sfiorato ma non centrato il

target fissato per il 29 aprile dal commissario straordinario

per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo per la

Sardegna. L’Isola avrebbe dovuto raggiungere quota 12.150

somministrazioni, mentre si è fermata a 10.479 in 24 ore.

Secondo il report del Governo la Sardegna ha ancora una scorta

del 16% visto che la percentuale di inoculazioni è pari all’84%,

cioè 497.133 dosi sulle 591.590 consegnate. E oggi arrivano

anche 51mila dosi di AstraZeneca. (ANSA).



