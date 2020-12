(ANSA) – CAGLIARI, 15 DIC – Mentre la curva dei contagi

rimane sostanzialmente stabile, in Sardegna rimane alto il

numero di morti, che raggiunge quota 600 dall’inizio

dell’emergenza.

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale

sono stati rilevati 231 nuovi casi (+3) e 12 decessi. Le vittime

sono quattro persone che erano residenti nella Città

Metropolitana di Cagliari, tre in provincia di Sassari, due nel

Sud

Sardegna e tre in provincia di Nuoro.E proprio nel capoluogo barbaricino si registra una nuovaemergenza: un caso di positività al Covid-19 è stato accertatonell’asilo nido “La Filastrocca” di via Trieste che, in basealle disposizioni ministeriali, ha sospeso le attività. Nelfrattempo verranno attivati tutti i controlli e i locali sarannoadeguatamente sanificati per garantire il riavvio dell’attività,che avverrà solo in condizioni di assoluta sicurezza.Tornando ai dati, rimane sempre alto il numero dei guariti cheoggi registra un +190 e si abbassano i ricoveri (-10) neireparti non intensivi. Sono invece 58 (+1) le persone ricoveratein terapia intensiva.Il numero dei contagi fa ben sperare per il futuro, ma come hasottolineato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu sul suoprofilo Facebook: “I numeri non devono farci abbassare laguardia”. Il primo cittadino ha anche lanciato un appello invista di Natale e Capodanno. “È proprio adesso, con le festivitàsempre più vicine, che dobbiamo essere ancora più responsabili escrupolosi nel rispettare le regole”, ha raccomandato. Unmonito, quello del primo cittadino, arrivato alla luce anche diquanto accaduto negli ultimi giorni con negozi pieni di genteimpegnata negli acquisti di Natale.Intanto per aiutare i sardi in difficoltà sono scese in campo leaziende agroalimentari isolane che hanno donato 41mila euro dibeni alimentari alle famiglie che stanno vivendo un momento dicrisi economica a causa del coronavirus. A distribuire le scortealimentari direttamente alle famiglie in difficoltà saranno laCaritas e la Croce Rossa Italiana. (ANSA).

