(ANSA) – CAGLIARI, 31 MAR – Nuovo boom di contagi in

Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi

regionale sono stati rilevati 444 casi di positività al Covid-19

(45.503 complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza):

bisogna tornare indietro di quasi 5 mesi per trovare un dato

così alto, il 2 dicembre 2020 il conteggio si era, infatti,

fermato a 445.

Nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso (1.234 in

tutto). In totale sono stati eseguiti 1.005.266 tamponi, con un

incremento complessivo di 18.625 test rispetto al dato

precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna

dunque un tasso di positività del 2,3%.

Rimane la pressione sugli ospedali. Sono 222 i pazienti

attualmente ricoverati in reparti non intensivi (+12), mentre

sono 34 (+1) quelli in intensiva.

Intanto la Sardegna amplia la platea delle persone che possono

dare la propria disponibilità a vaccinarsi. Da oggi al portale

di Sardegna Salute potranno iscriversi anche i cittadini nati

nel 1942, 1943 e 1944 che non hanno alcuna esenzione per

patologia. Inizialmente l’adesione era limitata agli over 80

poi, secondo il programma stabilito dalla Regione e ribadito

recentemente dal governatore Christian Solinas e dall’assessore

della Sanità Mario Nieddu, è stata allargata anche al personale

docente e non docente (inclusi i supplenti) delle scuole statali

il cui nominativo è incluso nell’elenco fornito alla Regione dal

Ministero dell’economia e delle finanze e al personale docente e

non docente delle scuole paritarie il cui nominativo è incluso

negli elenchi progressivamente forniti alla Regione dalle

rispettive scuole. Nel frattempo, secondo il report del governo

l’Isola ha leggermente accelerato sulle somministrazioni, pur

restando al penultimo posto in Italia, con l’80,7% delle dosi

inoculate, cioè 228.435 su 283.190 consegnate.

E domani, in occasione della visita in Sardegna del commissario

straordinario per l’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo

Figliuolo, sarà inaugurato il secondo hub a Cagliari dedicato

alla vaccinazione anti-Covid. (ANSA).



