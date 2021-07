(ANSA) – CAGLIARI, 09 LUG – Sei giorni senza decessi, ma i

nuovi contagi aumentano: nella sola giornata di oggi se ne

registrano 51, un record per questo periodo. Secondo la

Fondazione Gimbe in Sardegna c’è stato un incremento del 22% dei

nuovi positivi che nei giorni scorsi hanno superato la soglia

delle 20 unità al giorno, mentre a giugno si era arrivati a

numeri con una sola cifra. Anche l’indice di trasmissibilità R(t) è schizzato verso l’alto arrivando dallo 0.96 della

settimana scorsa all’1.09 di oggi, il più alto in Italia insieme

con l’Abruzzo, come si evince dall’ultimo monitoraggio Iss di

oggi, con la Sardegna tra le regioni a rischio moderato.

La spinta a una nuova recrudescenza dei casi è data dalla

circolazione della variante Delta, che è arrivata da fuori.

Tanto che la Regione Sardegna e l’Ats hanno approntato un piano

straordinario per il tracciamento di casi Covid nelle località

costiere a maggior afflusso dei turisti, partendo dalla Gallura

per poi arrivare anche negli altri territori isolani con

migliaia di tamponi pronti all’uso: 2500 test molecolari

giornalieri. E se nella rilevazione puntuale del 22 giugno in

Sardegna la variante Delta (B.1.167.2) del virus SarsCov2 aveva

una prevalenza pari al 66,7%, la seconda in Italia solo al

Friuli Venezia Giulia, ora si teme per i focolai: quello

accertato a Usini, nel Sassarese, con 18 casi di variante

indiana su 23 tamponi positivi, e quello a Ghilarza,

nell’Oristanese, dove però non sono stati ancora sequenziati i

campioni per poter certificare che si tratti di variante Delta.

Entrambi i sindaci però hanno messo una stretta ai loro

cittadini sino ad arrivare – a Ghilarza – all’obbligo di

mascherine all’aperto.

Un ceppo che colpisce, secondo gli esperti, soprattutto i non

vaccinati mentre chi ha ricevuto le somministrazioni non hanno

sviluppato sintomi e il decorso della positività è durato un

lasso di tempo, meno di 10 giorni, inferiore a quello ordinario.

E infatti gli ospedali restano vuoti con percentuali di

occupazione dei posti letto che vanno dall’0% in terapia

intensiva (un solo ricoverato in tutta l’Isola) al 2% nei

reparti di medicina (33 pazienti). (ANSA).



Fonte Ansa.it